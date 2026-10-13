De man van ‘De Muts’ is niet meer: Ger Couvreur (81) overleden

Ger Couvreur, de legendarische uitbater van café ‘t Tapperijke aan de Grote Markt in Breda, is maandagavond overleden. Hij werd 81 jaar. Met twee drumstokjes speelde hij de ene na de andere melodie op de drankflessen boven zijn bar. En met zijn carnavalshit De Muts liet hij jarenlang feestvierders meezingen.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Hij was een icoon in Breda, iedereen kende hem”, zegt Martijn Lavrijsen, uitbater van café ‘t Piggenhuis en oud-klant van Ger. Hij kampte de laatste tijd met gezondheidsklachten en lag daarvoor ook in het ziekenhuis. Hij is rustig overleden. Begrip in Breda

Bijna veertig jaar was Ger het gezicht van ‘t Tapperijke, de bruine kroeg pal onder de Grote Kerk. Met zijn muziek, humor en uitgesproken karakter werd hij een begrip in het Bredase uitgaansleven. Vooral tijdens carnaval was Ger in zijn element. Zijn nummer De Muts groeide uit tot een bekende carnavalshit. In 2019 blies hij het lied samen met carnavalsgroep Muchos Begaoijos nog nieuw leven in.

Flessenmuziek

Ook buiten carnaval zorgde hij voor vermaak. Met twee drumstokjes tikte hij ritmisch tegen de drankflessen boven zijn bar. Zijn flessenmuziek werd zijn handelsmerk. In 2014 speelde hij zelfs samen met oud-burgemeester Peter van der Velden het Bredase volkslied De Paarse Heide. “Hij was zeker een clown”, zegt Lavrijsen. “Hij had bijvoorbeeld altijd zo’n rubberen tong in zijn zak. Maar Ger kon ook eigenwijs zijn. Toen hij op een drukke zondag de muziek uitzette om darts te kijken, protesteerden zijn gasten. Zijn antwoord: ‘Als ik darts wil kijken, dan ga ik darts kijken.’” Lavrijsen lacht: “Dat was ook Ger.”

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Asbak bleef op tafel

Ook van het rookverbod moest Ger weinig hebben. Hij voerde er actie tegen en schreef zelfs een protestlied. De asbak bleef wat hem betreft gewoon op tafel staan. In 2014 overleed zijn vrouw Mariëtte. Toch bleef hij achter de bar staan. Een opvolger vinden bleek lastig en Ger had nauwelijks pensioen opgebouwd. In 2018 grapte hij tegen Omroep Brabant: “Dus zolang de DELA niet belt, sta ik hier achter de tap.” Tijdens de coronacrisis kwam zijn café in financiële problemen. Stamgast Rina van Aalst begon een inzamelingsactie en hoopte 10.000 euro op te halen. “Het is super dat ze dat voor mij doen”, zei Ger destijds.

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