Bizarre situatie op Merwedebrug: vrachtauto rijdt op fietspad naar overkant
Je denkt dat je alles inmiddels wel hebt meegemaakt rond de Merwedebrug op de A27 bij Sleeuwijk. Maar het kan blijkbaar nog gekker. Terwijl zware vrachtwagens vanwege de slechte staat van de brug niet meer over de rijbaan mogen, rijdt er dinsdagmiddag doodleuk een vrachtwagen over het fietspad.
Het is het zoveelste opmerkelijke voorval rond de brug, die al maanden voor problemen zorgt. Ondanks het verbod blijven vrachtwagenchauffeurs de brug gebruiken. En nu duikt er dus zelfs een vrachtwagen op het fietspad op, meldt RTV Rijnmond.
Het is levensgevaarlijk om met een vrachtwagen tussen fietsers door te rijden op z'n smalle rijbaan. Hoe de chauffeur op deze bijzondere route terecht is gekomen, is niet bekend.
De vrachtwagen stond er rond kwart voor drie nog. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat waren onderweg om de trucker te begeleiden. Hoe lang dat duurt is niet bekend.
Honderden boetes
Sinds halverwege juli mogen zware vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug rijden. De brug is verzwakt en daarom gelden er beperkingen. Toch trekken veel chauffeurs zich niets aan van het verbod.
Tijdens een speciale controleweek werden 215 boetes uitgedeeld. Vooral vrachtwagens met buitenlandse kentekens werden gecontroleerd.
Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.