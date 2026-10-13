Bizarre situatie op Merwedebrug: vrachtauto rijdt op fietspad naar overkant

Je denkt dat je alles inmiddels wel hebt meegemaakt rond de Merwedebrug op de A27 bij Sleeuwijk. Maar het kan blijkbaar nog gekker. Terwijl zware vrachtwagens vanwege de slechte staat van de brug niet meer over de rijbaan mogen, rijdt er dinsdagmiddag doodleuk een vrachtwagen over het fietspad.



Het is het zoveelste opmerkelijke voorval rond de brug, die al maanden voor problemen zorgt. Ondanks het verbod blijven vrachtwagenchauffeurs de brug gebruiken. En nu duikt er dus zelfs een vrachtwagen op het fietspad op, meldt RTV Rijnmond.

Het is levensgevaarlijk om met een vrachtwagen tussen fietsers door te rijden op z'n smalle rijbaan. Hoe de chauffeur op deze bijzondere route terecht is gekomen, is niet bekend.