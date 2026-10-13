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Auto brandt uit op bedrijventerrein in Bergen op Zoom

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Een auto is dinsdagmiddag uitgebrand op het terrein van een bedrijf aan de Gagelboslaan in Bergen op Zoom. Omdat ook de accu van de hybride auto in brand stond, moest de brandweer met speciaal materiaal ter plaatse komen om de brand te blussen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De wagen is ondanks inzet van de brandweer geheel uitgebrand. De precieze oorzaak van de brand is niet bekend. 

Het gaat om een Ford Kuga. De afgelopen jaren waren er meerdere terugroepacties voor bepaalde modellen (2019-2024) van de Kuga omdat de accu brand kon veroorzaken. 

Het is onduidelijk of deze Kuga ook een van die modellen is. 

Auto brandt uit op bedrijventerrein in Bergen op Zoom (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Auto brandt uit op bedrijventerrein in Bergen op Zoom (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

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