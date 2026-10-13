Geldrop-Mierlo maakt vijf locaties groener

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft plannen om vijf locaties groener te maken. Tegels en verharding worden vervangen door planten, gras en meer ruimte voor bomen.

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De gemeente Geldrop-Mierlo gaat binnenkort aan de slag om vijf plekken in de gemeente een groenere uitstraling te geven. Dit moet de leefomgeving gezonder en prettiger maken. Naast een betere uitstraling zorgen planten en bomen ook voor verkoeling, waardoor de impact van warme dagen vermindert.

De werkzaamheden vinden plaats op het Elsbroekpad, de Hertogenlaan, de Stationsstraat, de Vincentiusstraat en de Ziggenstraat. Op deze locaties vervangt de gemeente tegels en andere verharding door gras en beplanting. Ook krijgen bestaande bomen meer ruimte om te groeien.

Gezonder en fijner wonen

Een groene omgeving heeft volgens de gemeente veel voordelen. Planten en bomen kunnen hittestress verminderen en nodigen uit om naar buiten te gaan. Dit bevordert het welzijn van inwoners, bijvoorbeeld door meer ontmoeting en ontspanning in de buurt.

De groene projecten maken deel uit van een grotere aanpak om wijken stap voor stap aangenamer te maken. Met meer groen wil de gemeente een betere leefomgeving creëren, vooral op warme dagen.