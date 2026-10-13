Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Oost West en Middelbeers

Minder dan 25 adressen in Oost West en Middelbeers hebben sinds vanochtend te maken met een stroomstoring. De storing begon rond tien uur en dertien minuten en duurt nog voort. De netbeheerder verwacht deze tegen half vijf vanmiddag te hebben opgelost.

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De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen voor stroom en gas beheert, is bezig met onderzoek en herstelwerkzaamheden. Het postcodegebied dat door de storing getroffen is, betreft 5091.

De storing speelt zich af in Oost West en Middelbeers, een kern binnen de gemeente Oirschot. Naar verwachting zal de stroomvoorziening rond half vijf vanmiddag weer normaal functioneren.