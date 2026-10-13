Vrouw belandt met auto op de kop in weiland in Lierop

Een vrouw is dinsdagmiddag met haar auto van de weg geraakt in het buitengebied van Lierop. Haar auto belandde op de kop in een weiland.

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Het ongeluk gebeurde aan het Eindje in Lierop, net na een bocht. Ambulancepersoneel heeft de vrouw nagekeken, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Oorzaak onduidelijk

Hoe ze van de weg raakte, is nog niet duidelijk. Een bergingsbedrijf heeft de auto opgehaald.