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Vrouw belandt met auto op de kop in weiland in Lierop

Aangepast

Een vrouw is dinsdagmiddag met haar auto van de weg geraakt in het buitengebied van Lierop. Haar auto belandde op de kop in een weiland.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde aan het Eindje in Lierop, net na een bocht. Ambulancepersoneel heeft de vrouw nagekeken, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Oorzaak onduidelijk
 Hoe ze van de weg raakte, is nog niet duidelijk. Een bergingsbedrijf heeft de auto opgehaald.

De vrouw hoefde niet mee naar het ziekenhuis (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
De vrouw hoefde niet mee naar het ziekenhuis (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

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