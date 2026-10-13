Geen vuurwerkontheffing in De Meierij

De burgemeesters van vijf gemeenten in De Meierij hebben besloten om geen ontheffingen te verlenen voor vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2026-2027.

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Na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie heeft de burgemeester van Sint-Michielsgestel, samen met de burgemeesters van Boxtel, Meierijstad, Vught en Heusden, besloten om geen uitzonderingen toe te staan op het landelijke vuurwerkverbod. Dit betekent dat niemand toestemming krijgt om vuurwerk af te steken dat buiten de regels van het verbod valt.

Het landelijke vuurwerkverbod maakt het normaal gesproken mogelijk om onder voorwaarden ontheffingen te verlenen, bijvoorbeeld aan verenigingen en stichtingen. De burgemeesters hebben echter geconcludeerd dat het niet haalbaar is om dit voor de komende jaarwisseling op een veilige en praktische manier te regelen. Door deze keuze is er geen ruimte voor uitzonderingen, wat de regels helder maakt voor iedereen.

Alleen klein vuurwerk zoals sterretjes en knalerwten blijft toegestaan. Dit helpt de gemeenten om het toezicht eenvoudiger te organiseren en om hulpdiensten in te zetten waar dat nodig is. Volgens de betrokken burgemeesters draagt deze aanpak bij aan een veilige en feestelijke jaarwisseling voor de inwoners van De Meierij.

De samenwerking tussen de gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie is erop gericht om de overgang naar het nieuwe jaar zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen. Het besluit om geen ontheffingen toe te staan geldt voor alle vijf gemeenten.