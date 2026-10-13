Openbare hoorzitting in Someren over omgevingsvergunning

Op donderdag 22 oktober houdt de bezwaarschriftencommissie een hoorzitting in Someren. Tijdens de bijeenkomst wordt een bezwaar behandeld tegen de bouw van 26 appartementen in Asten.

Gevonden voor jou

De openbare hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Someren aan het Wilhelminaplein 1. De bijeenkomst begint om half acht ’s avonds en staat onder leiding van de bezwaarschriftencommissie van Asten-Someren.

Om acht uur staat het bezwaar tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Asten op de agenda. Het gaat om de omgevingsvergunning die op 29 juni 2026 is verleend voor het oprichten van een woongebouw met 26 appartementen aan de locatie Wolfsberg in Asten.

Agenda onder voorbehoud

De agenda van de hoorzitting is onder voorbehoud en kan nog wijzigen. Tijdens de zitting krijgen betrokkenen de kans om hun standpunten toe te lichten.

De commissie behandelt bezwaren van inwoners over beslissingen die zijn genomen door de gemeenten Asten en Someren. Deze openbare hoorzittingen bieden belanghebbenden de mogelijkheid om hun bezwaren persoonlijk toe te lichten.