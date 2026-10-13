Snelfietspad tussen Nuenen en Eindhoven tijdelijk dicht

Het snelfietspad tussen Eeneind in Nuenen en de Loostraat in Eindhoven is sinds zaterdag afgesloten. Een omgewaaid hekwerk zorgde voor een onveilige situatie.

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Het fietspad, dat deel uitmaakt van de route tussen Helmond en Eindhoven, was op vrijdag 9 oktober geopend. Een dag later bleek dat een tijdelijk hekwerk door harde wind was omgewaaid. Uit voorzorg is het pad afgesloten om de veiligheid van fietsers te garanderen.

In de komende weken worden de laatste werkzaamheden aan het fietspad uitgevoerd. Pas als het veilig is, zal het opnieuw worden opengesteld. De verwachting is dat dit eind november of begin december zal gebeuren. Een definitieve openingsdatum wordt later bekendgemaakt.

De afsluiting geldt voor het traject tussen Eeneind in Nuenen en de Loostraat in Eindhoven. Fietsers wordt gevraagd rekening te houden met de situatie en alternatieve routes te gebruiken.