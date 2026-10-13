Nieuw gezondheidscentrum en woningen in Alphen

De gemeente Alphen-Chaam en vier zorgaanbieders werken samen aan een nieuw gezondheidscentrum aan het Willibrordplein in Alphen. Ze hebben hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. Het centrum komt op de plek van het voormalige gemeentekantoor en gaat ook woningen bevatten.

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De gemeente Alphen-Chaam heeft samen met vier lokale zorgorganisaties een eerste stap gezet richting de ontwikkeling van een nieuw gezondheidscentrum. De betrokken partijen zijn Huisartsenpraktijk ’t Hart van Alphen, Huisartsenpraktijk Alphen, Corpus Fysiotherapie en Ergotherapie de Baronie. Zij ondertekenden een intentieovereenkomst om gezamenlijk te onderzoeken hoe het plan gerealiseerd kan worden.

Het gezondheidscentrum komt op de locatie van het oude gemeentekantoor aan het Willibrordplein in Alphen. De partijen gaan bekijken welke ruimte beschikbaar is en wat de zorgverleners nodig hebben. Ook wordt gekeken naar de ruimtelijke en praktische eisen die bij de ontwikkeling van het centrum komen kijken.

Wonen en zorg combineren

Naast zorgvoorzieningen wordt er op de locatie ook woningbouw gerealiseerd. Daarmee ontstaat een combinatie van wonen en zorg op een centrale plek in Alphen. Dit moet zorgen voor een toekomstbestendige invulling van het gebied.

De ondertekening van de overeenkomst vormt het startpunt van de samenwerking. In de komende periode werken de gemeente en de zorgaanbieders de plannen verder uit. Ook wordt onderzocht wat nodig is om het project haalbaar te maken.