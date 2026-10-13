Helmond start pilot BSO+ voor kinderen met extra zorgbehoeften

Helmond lanceert vanaf 1 januari 2027 een pilot voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Deze BSO+ biedt een kleinschalige opvang waar ouders niet langer een jeugdhulpbeschikking nodig hebben. Sociale Teams Helmond neemt contact op met betrokken gezinnen om een passende overgang te regelen.

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Vanaf 2027 komt er een nieuwe opvangmogelijkheid in Helmond, speciaal gericht op kinderen die door een extra ondersteuningsbehoefte niet terecht kunnen bij reguliere buitenschoolse opvang (BSO). Deze pilot, genaamd BSO+, is bedoeld om kinderen na schooltijd een veilige en passende opvangplek te bieden, zonder dat ouders een jeugdhulpbeschikking nodig hebben.

De BSO+, met de naam voorJOUW!, is kleinschalig en biedt gespecialiseerde begeleiding. Ouders betalen voor de reguliere kinderopvang, maar de extra ondersteuning die het kind nodig heeft, wordt door de gemeente Helmond bekostigd. Op deze manier kunnen ouders werk of studie blijven combineren met de zorg voor hun kinderen.

Sociale Teams Helmond

Sociale Teams Helmond neemt binnenkort contact op met gezinnen die momenteel gebruikmaken van SNO, de opvang die per 1 januari 2027 stopt. In gesprekken met deze ouders wordt uitgelegd wat er verandert en welke stappen nodig zijn om de overgang naar BSO+ soepel te laten verlopen. De betrokken gezinnen hebben hierover een brief ontvangen.

Inclusieve kinderopvang

De pilot maakt deel uit van een bredere ambitie om kinderopvang in Helmond inclusiever te maken. Het doel is om kinderen met verschillende ondersteuningsbehoeften zoveel mogelijk toegang te geven tot reguliere opvang en onderwijs. De gemeente wil leren van de ervaringen tijdens deze tweejarige pilot om vanaf 2029 een structurele oplossing te ontwikkelen.

Naast het bieden van opvang onderzoekt Helmond hoe reguliere kinderopvang en onderwijs beter kunnen samenwerken. Ook wordt gekeken naar de financiële haalbaarheid en welke vormen van gespecialiseerde opvang nodig blijven.