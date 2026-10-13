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Fietser zwaargewond bij botsing met bedrijfswagen op kruising in Roosendaal

Aangepast
De botsing gebeurde op een oversteekplaats (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
De botsing gebeurde op een oversteekplaats (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

Een fietser is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een bedrijfswagen op een oversteekplaats aan de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ging mis op de kruising van de Burgemeester Schneiderlaan en de B-dijk. De weg en het fietspad waren een tijdje afgesloten.

Oorzaak onduidelijk
 Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.

De weg was afgezet (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
De weg was afgezet (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

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