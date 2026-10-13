Fietser zwaargewond bij botsing met bedrijfswagen op kruising in Roosendaal

Een fietser is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een bedrijfswagen op een oversteekplaats aan de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

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Het ging mis op de kruising van de Burgemeester Schneiderlaan en de B-dijk. De weg en het fietspad waren een tijdje afgesloten.

Oorzaak onduidelijk

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek.