Hoe een appje van Gradus Kraus leidde tot een grote beker voor deze bokser

Anes Kurbardovic uit Oss maakte maandagavond meteen indruk bij zijn profdebuut. Op de Ben Bril Memorial in Theater Carré in Amsterdam won de 25-jarige bokser twee partijen op rij en ging hij naar huis met een gigantische beker. Zijn ambities zijn groot, en daarvoor dankt hij zijn goede vriend Gradus Kraus. “Mij gaan ze niet neerkrijgen, the sky is the limit.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Anes werd geboren in een asielzoekerscentrum in Arnhem. Het gezin Kurbardovic was gevlucht voor de oorlog in het voormalige Joegoslavië en woonde daarna nog in azc’s in Zaandam en Grave. Toen Anes 7 was, kwam het gezin in Oss terecht.

“Als je laat zien dat je zwak bent, sta je onderaan de ladder.”

Als kind was Anes sportief. Hij deed aan kickboksen en voetbalde bij amateurclub sv TOP. Toen hij 12 was, moest hij kiezen en dat werd voetbal. Een appje van Gradus Kraus in 2020 bracht Anes alsnog naar de sportschool, dit keer om te boksen. Hij was zo gedreven dat hij al snel de titel pakte bij de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen. Daarna bokste hij nog wedstrijden als amateur, maar toen werd het relatief stil.

Hij bleef wel trainen bij Kraus, maar naast zijn fulltime baan als procesoperator ging veel aandacht naar zijn jonge gezin met een zoontje. Toch begon het weer te kriebelen. Op de Ben Bril Memorial kreeg hij de kans om als prof te boksen.

“Gradus zegt precies de goede dingen.”

Door in Carré twee keer te winnen, pakte hij de Grote Prijs van Amsterdam. “Twee gevechten op één avond is een risico, want je wil niet gelijk tegen een nederlaag aanlopen. Maar ik heb vertrouwen in mezelf en vocht beter dan ik ooit had gedaan. Dit is voor mij nog maar het begin, er zit nog zoveel meer in.” Anes droomt van titels. Het vuurtje brandt meer dan ooit. “Er zit een bepaalde trots in me, ik wil mensen niet teleurstellen. Je kunt het faalangst noemen. Ik denk daarbij ook aan het opgroeien in een azc, de omstandigheden waren niet de beste. Als je daar laat zien dat je zwak bent, sta je onderaan de ladder. Maar bovenal is het belangrijk om ergens keihard voor te willen werken.”

Heel mooie start Gradus Kraus noemt zijn vriend een grote belofte als bokser. “Profboksen was een droom die werkelijkheid is geworden. Het betekent veel, want het kan de eerste stap naar iets moois zijn. Dit is een hele mooie start van zijn carrière, we hopen op nog vele mooie dingen.”

Na zijn geslaagde debuut bedankte hij zijn vrouw. Zonder haar zou het niet lukken om naast zijn baan en gezin twee keer per dag te trainen. Ook Gradus Kraus heeft een speciaal plekje in zijn hart. Het appje van de Nederlandse bokssensatie in 2020 was voor Anes het startpunt. Kraus begon twee jaar geleden ook als prof in Theater Carré. “Gradus is mijn maat, we zijn samen opgegroeid. Dat hij bij mijn wedstrijden in mijn hoek staat, voelt perfect. Hij zegt precies de goede dingen, ik leer veel van hem en van zijn vader Albert.”