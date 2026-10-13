Bestelbusjes, shovels en heftrucks gestolen: twee mannen (49 en 39) gepakt

Een 49-jarige man uit Heesch en een 39-jarige man uit Sint-Oedenrode zijn opgepakt op verdenking van een groot aantal diefstallen van bestelbussen en machines, meldt de politie. In loodsen in Elsendorp en Landhorst vonden agenten dinsdag onder meer een heftruck, een shovel en meerdere kentekenplaten die mogelijk vals zijn.

De aanhoudingen zijn onderdeel van een onderzoek dat al langer naar de mannen loopt. De man uit Sint-Oedenrode werd al eerder aangehouden op verdenking van onder meer de diefstal van een loader (een soort shovel) in Dongen en een bestelbus in Elsendorp. Die zijn teruggebracht naar de eigenaren.

Veel contant geld

Tijdens een actiedag doorzocht de politie dinsdag de huizen van de verdachten en de twee loodsen in Elsendorp en Landhorst. Daar vonden agenten een groot contant geldbedrag en meerdere voertuigen, waaronder de heftruck en de shovel. De recherche nam die in beslag, net als de kentekenplaten die mogelijk vals zijn.

Dinsdag werd ook de man uit Heesch aangehouden. De politie wil verder niets kwijt over het lopende onderzoek.