Lavreysen zit kleiner op de fiets op jacht naar 21ste wereldtitel

Harrie Lavreysen uit Luyksgestel wil hongerig blijven. Ook na twintig wereldtitels wil de 29-jarige baanwielrenner nog beter worden, en daarom zit hij tegenwoordig kleiner op de fiets. Woensdag begint hij in het Chinese Shanghai aan zijn tiende WK. Dat zijn grootste concurrent er sinds maandag niet bij is, maakt voor hem eigenlijk geen verschil.

NOS Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Alles is al gericht op Los Angeles, waar Lavreysen over amper twee jaar aan zijn derde Olympische Spelen begint. Dit jaar is voor de baanrenners de nieuwe olympische ranglijst ingegaan. In elk interview, ook met de NOS, komt de Amerikaanse stad wel een paar keer voorbij. Op weg naar LA

“Voor mij is de weg naar LA al ingeslagen. Die heb ik heel duidelijk voor me. Dit WK is daar onderdeel van. Ik wil er gewoon staan en de beste zijn”, zegt de vijfvoudig olympisch kampioen.

De baanrenners namen afgelopen zomer zelfs al een kijkje in Californië en zagen de olympische wielerbaan. “Mooi om te zien”, zegt Lavreysen. “Het straalt nog niet héél veel uit. Het voelt als een kleine hal en een kleine baan. Maar ik ben wel heel blij dat ik er al een keertje op de baan heb kunnen fietsen en de omgeving heb kunnen verkennen. Ik denk wel dat dat in ons voordeel kan werken.”

Kleiner zitten

Lavreysen is sinds Parijs 2024 de succesvolste Nederlandse mannelijke olympiër ooit. Geen andere Nederlandse man won vijf gouden medailles. Hoe hij hongerig blijft? Hij werkte veel aan zijn positie op de fiets en hoopt nog beter te worden. “Kleiner op de fiets zitten”, noemt Lavreysen het zelf. “Ik denk dat ik nu meer een aerodynamische houding heb dan ik voorheen had.” Die nieuwe houding aanleren ging niet vanzelf. “Ik moet behoorlijk wat stretchen. Ik moet eigenlijk leniger worden, want ik moet zorgen dat ik in een diepere houding toch nog mijn kracht kwijt kan.” Het heeft er ook mee te maken dat zijn grootste concurrent, de Brit Matthew Richardson, kleiner is en daar voordeel uit haalt. Richardson is de enige van wie Lavreysen de laatste jaren verloor op kampioenschappen. Zoals het er nu voor staat, is hij ook de enige die nieuw olympisch succes in de weg kan staan.

Lavreysen over afwezigheid Richardson: ‘Jammer, maar ik richt me op mezelf’ “Het is jammer dat Matthew er dit WK niet bij is. We hebben de afgelopen jaren mooie duels uitgevochten en als topsporter wil je natuurlijk altijd tegen de beste renners strijden”, zegt Lavreysen in een verklaring. “Tegelijkertijd ben ik hier met een duidelijk doel: mijn drie wereldtitels verdedigen. Tijdens een toernooi richt ik me altijd op mezelf, mijn voorbereiding en mijn eigen races. Dat verandert nu niet. Er staan nog genoeg sterke renners aan de start en op een WK krijg je niets cadeau. Ik kijk ernaar uit om de strijd aan te gaan en het beste uit mezelf te halen.”