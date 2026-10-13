Subsidie isolatie Roosendaal nu voor meer woningen beschikbaar

In Roosendaal kunnen nu meer woningeigenaren subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen. Het gemeentebestuur heeft de WOZ-waardegrens verhoogd, waardoor 5.640 extra woningen binnen de regeling vallen. Per woning is 1.460 euro beschikbaar. Het programma draait al een jaar en heeft ruim 750 huishoudens geholpen.

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Het Roosendaals Isolatieprogramma is uitgebreid. De WOZ-waardegrens voor woningen die in aanmerking komen is verhoogd van 310.000 naar 477.000 euro. Hierdoor zijn er nu in totaal 11.845 woningen die voldoen aan de voorwaarden. Het beschikbare budget van de gemeente biedt ruimte voor minimaal 3.895 woningen.

Ruim 750 huishoudens geholpen

Het isolatieprogramma is sinds een jaar actief. Inmiddels hebben ruim 750 huishoudens gebruikgemaakt van de regeling en hun woning verduurzaamd. De meest gekozen maatregelen zijn HR++ glas en spouwmuurisolatie. In totaal gaat het om 855 genomen isolatiemaatregelen.

Extra geld van het Rijk

Voor de uitvoering van het programma heeft de gemeente Roosendaal 8,7 miljoen euro ontvangen van het Rijk. Het budget is niet onbeperkt, benadrukt de gemeente: zodra het geld op is, stopt de regeling. Inwoners die willen profiteren van de subsidie wordt aangeraden snel te handelen.

De verruiming van de regeling is bedoeld om meer inwoners aan te moedigen hun woning energiezuiniger te maken. Het doel is om zowel het comfort in huis te verbeteren als de energiekosten te verlagen.