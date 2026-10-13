Bier, zon en gezang: PSV-fans nemen centrum Leipzig over
Zo’n 2500 PSV-supporters zijn hun club achterna gereisd naar Leipzig. PSV speelt dinsdagavond in de Champions League uit bij RB Leipzig. Voor de fans is het de eerste internationale awayday in 265 dagen.
De vorige keer was op 21 januari, toen PSV in de Champions League uit speelde bij Newcastle United. Over de uitslag (een 3-0 nederlaag) hebben de fans het liever niet. Wel over de reis en de ervaring in Engeland.
Lastige opgave
Dat internationale uitwedstrijden hoog op het verlanglijstje van de supporters van de landskampioen staan, blijkt ook dinsdag weer. De fans willen zien waartoe hun club in staat is in het tweede duel van de Champions League van dit seizoen.
Na een gelijkspel thuis tegen Sjachtar Donetsk (1-1) moet PSV een goed resultaat halen in Duitsland, want onder meer Atlético Madrid en Real Madrid komen nog. Maar dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. “Het zal lastig worden, maar hopelijk gaan de drie punten mee naar Eindhoven”, zegt Jorrit. Hij zit met zijn vrienden Matthijs en David op de Marktplatz in Leipzig.
Met de trein
De drie vertrokken maandag al met de trein naar Leipzig. Dinsdagmorgen rond elf uur streken ze neer op het zonovergoten terras in het centrum. “Het is goed toeven hier, heerlijk weer”, zegt Jorrit. Matthijs: “Lekker zonnetje erbij maakt veel goed.” De grote glazen Duits bier voor hun neus doen ook een duit in het zakje.
Jorrit verwacht een lastige avond, maar Matthijs en David hebben iets meer vertrouwen. “Het wordt 1-2 of 1-3”, voorspellen ze.
Liederen overstemmen klokken
Hoe verder de middag vordert, hoe meer PSV-fans de Marktplatz overnemen. Uit alle straatjes eromheen komen supporters in PSV-shirt aangelopen, vooral mannen. De Duitse politie houdt vanaf een afstandje een oogje in het zeil. De massaal meegezongen PSV-liederen overstemmen het klokgeluid van de Nikolaikirche.
Niet alle supporters staan graag de media te woord. “Mijn baas weet niet dat ik hier ben”, roept een jongen vanaf het terras. Hij heft zijn bier in de lucht en zijn vrienden joelen hard.
Lekker genieten
In een wat stiller deel van het centrum drinken twee PSV-supporters rustig hun biertje. “Nee, naam hoeft er niet bij. Een foto? Nee, dank je. We zitten hier gewoon lekker te genieten”, zegt de een. “Wat het vanavond wordt? Een overwinning voor PSV. Het wordt een lastige wedstrijd, maar wij gaan winnen”, is de ander overtuigd.
Vooral de supporters die deze middag in de zon zitten, lopen al lichtelijk rood aan, mede door het bier. Voor hen is het te hopen dat ze de wedstrijd nog halen. De aftrap is om negen uur ‘s avonds.