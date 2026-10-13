GLOW Best keert terug met thema Connect

Van 7 tot en met 14 november vindt GLOW Best opnieuw plaats. Het lichtfestival heeft dit jaar het thema Connect en toont twaalf kunstwerken op een vernieuwde route.

Gevonden voor jou

Na het succes van vorig jaar keert GLOW terug naar Best. Het lichtfestival is dagelijks te bezoeken tussen half zeven en tien uur ’s avonds. Dit jaar is het evenement niet alleen in Best, maar ook in Eindhoven, Oirschot, Helmond, Veldhoven en Lieshout te zien.

De editie van 2026 staat in het teken van het thema Connect en biedt een verrassend nieuwe route door de gemeente. Bezoekers kunnen twaalf kunstwerken bewonderen, waaronder interactieve installaties. Het festival belooft opnieuw een spectaculaire beleving te worden.

Vrijwilligers gezocht

Voor de uitvoering van GLOW Best worden nog vrijwilligers gezocht. Zij helpen onder andere met het welkom heten van bezoekers, het wijzen van de weg en het ondersteunen bij interactieve kunstwerken. De werkzaamheden vinden plaats tussen zes uur ’s avonds en kwart over tien.

Het lichtfestival in Best vindt plaats van 7 tot en met 14 november. Houd lokale media in de gaten voor meer informatie over het evenement.