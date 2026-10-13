Werkzaamheden aan elektriciteitsnet onder fietspad in Best

Enexis Netbeheer voert op 23 oktober werkzaamheden uit aan het elektriciteitsnet bij de Koningin Julianaweg in Best. Het bedrijf sluit een nieuwe kabel aan op de bestaande hoofdkabel onder het fietspad. Dit kan hinder veroorzaken voor fietsers en voetgangers.

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Op maandag 23 oktober werkt Enexis Netbeheer aan een nieuwe elektriciteitsaansluiting bij Koningin Julianaweg 69 in Best. Voor deze aansluiting wordt een kabel verbonden met de hoofdkabel die onder het fietspad loopt.

Tijdens de werkzaamheden kunnen fietsers en voetgangers hinder ondervinden. Om de veiligheid te garanderen, worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. Het fietspad en delen van de weg worden afgezet, en er komen waarschuwingsborden.

Bereikbaarheid

Ondanks de afzettingen blijven woningen en bedrijven in de omgeving zoveel mogelijk bereikbaar. Bij slecht weer of andere onverwachte omstandigheden kan de planning van de werkzaamheden veranderen.

Enexis benadrukt dat de maatregelen bedoeld zijn om een veilige situatie te creëren voor zowel weggebruikers als medewerkers.