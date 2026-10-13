Gemeente plaatst bladkorven tegen bladoverlast

De gemeente heeft bladkorven geplaatst bij gemeentelijke bomen die veel blad veroorzaken. De korven zijn bedoeld om de overlast van herfstbladeren te beperken.

Gevonden voor jou

In de herfstperiode plaatst de gemeente bladkorven op locaties waar grote bomen van de gemeente staan. Deze bomen zorgen vaak voor veel bladoverlast in de omgeving. Daarnaast worden de straten regelmatig geveegd tijdens de periode van bladval.

De korven zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren die afkomstig zijn van gemeentelijke bomen in de openbare ruimte. Takken, ander groenafval en huisafval mogen niet in de korven worden gedeponeerd. Bij misbruik of diefstal worden de korven verwijderd en niet opnieuw geplaatst.

Bladkorven tot december

De bladkorven blijven staan totdat het meeste blad van de bomen is gevallen. Dit is doorgaans tussen 15 december en de Kerstdagen. Daarna worden de korven weer opgehaald door de gemeente.

De exacte locaties van de bladkorven zijn te vinden op de website van de gemeente Best.