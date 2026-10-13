Tolplannen België en ASML-groei: dit gebeurde vandaag

PRO Eindhoven maakt zich zorgen over ASML, de ANWB ziet de Belgische tolplannen niet zitten en Ruby verkoopt naaktfoto's. Dit is het nieuws dat je dinsdag niet wil missen.

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PRO Eindhoven, de grootste partij van de stad, maakt zich zorgen over de uitbreiding van ASML. De techgigant bouwt een campus voor 20.000 medewerkers, terwijl bouwplannen voor woningen door het volle stroomnet vastlopen. Opvallend genoeg stemde PRO zelf in maart nog vóór de uitbreidingsplannen. Nu vraagt de partij of het college met ASML in gesprek wil: blijft de stad wel in balans als woningen achterblijven maar ASML wel voorrang krijgt op het stroomnet? Check het hier.

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De ANWB trekt aan de bel over de Belgische tolplannen. Onze zuiderburen willen in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten, met kosten tot 125 euro per jaar. Uit een peiling blijkt dat tachtig procent van ANWB-leden vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De belangenbehartiger brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak. Ook Luxemburg en het kabinet maken zich zorgen. Lees hier het hele verhaal.

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Door een cybersecurity-incident bij Albert Heijn is het personeel van het distributiecentrum in Tilburg dinsdagmiddag naar huis gestuurd. De systemen liggen eruit, waardoor er geen orders gepickt kunnen worden. Online boodschappen bestellen is niet mogelijk en bestellingen tot woensdag 14.00 uur zijn geannuleerd. De problemen begonnen zondag en leiden tot wisselende beschikbaarheid van producten in de winkels, vooral bij versproducten. Hier lees je hun analyse.

Vrachtwagenchauffeur Joris T. uit Sint Hubert is in Frankrijk veroordeeld tot zes jaar cel voor het vervoeren van 240 kilo cocaïne. De drugs werden gevonden tussen strobalen in zijn vrachtwagen die onderweg was van Spanje naar Nederland. T. claimde dat hij dacht illegale sigaretten te vervoeren, maar de Franse rechter gelooft dat niet. Naast de celstraf moet hij ook 100.000 euro boete betalen. Lees zijn verhaal hier.

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