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Auto raakt van de weg, ramt borden en belandt op rotonde in Oisterwijk

Aangepast
De auto kwam op de rotonde tot stilstand (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De auto kwam op de rotonde tot stilstand (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Een automobilist heeft dinsdagavond een verkeersbord en reclamebord geramd en is midden op een rotonde tot stilstand gekomen aan de Nijverheidsweg in Oisterwijk. Niemand raakte gewond bij het ongeluk.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Op de kruising van de Nijverheidsweg en de Sprendlingenstraat ging het rond kwart over zeven mis. De bestuurder kwam uit de richting van de Nijverheidsweg toen hij de macht over het stuur verloor.

Eerst ramde hij een verkeersbord, daarna een reclamebord op de rotonde en uiteindelijk kwam hij op de rotonde tot stilstand. De politie kwam met twee eenheden op het ongeluk af. De man raakte niet gewond en werd na het ongeluk verhoord.

De schade aan de voorkant van de auto is flink. De auto wordt getakeld door een bergingsbedrijf.

De schade aan de auto is flink (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De schade aan de auto is flink (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

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