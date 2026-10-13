Auto raakt van de weg, ramt borden en belandt op rotonde in Oisterwijk

Een automobilist heeft dinsdagavond een verkeersbord en reclamebord geramd en is midden op een rotonde tot stilstand gekomen aan de Nijverheidsweg in Oisterwijk. Niemand raakte gewond bij het ongeluk.

Op de kruising van de Nijverheidsweg en de Sprendlingenstraat ging het rond kwart over zeven mis. De bestuurder kwam uit de richting van de Nijverheidsweg toen hij de macht over het stuur verloor.

Eerst ramde hij een verkeersbord, daarna een reclamebord op de rotonde en uiteindelijk kwam hij op de rotonde tot stilstand. De politie kwam met twee eenheden op het ongeluk af. De man raakte niet gewond en werd na het ongeluk verhoord.

De schade aan de voorkant van de auto is flink. De auto wordt getakeld door een bergingsbedrijf.