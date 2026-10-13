Nieuwe woningen op horecalocaties in Cranendonck

De Budelse Brouwerij en gemeente Cranendonck hebben een intentieovereenkomst ondertekend om voormalige horecalocaties te herontwikkelen tot woningen.

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De panden, eigendom van de Budelse Brouwerij, staan al lange tijd leeg doordat ze niet meer als horecalocaties worden gebruikt. Door veranderingen in de horecamarkt is de vraag naar dergelijke panden afgenomen. Met de herontwikkeling willen de brouwerij en de gemeente bijdragen aan meer woningen in de regio.

De overeenkomst werd vanmiddag ondertekend na meerdere gesprekken, die zijn begeleid door Areven Vastgoedontwikkeling. Hiermee hebben beide partijen uitgesproken samen te willen onderzoeken hoe de locaties geschikt gemaakt kunnen worden voor woningbouw.

Meer woningen en leefbaarheid

De plannen passen bij de ambitie van de gemeente Cranendonck om bestaande locaties beter te benutten. Het toevoegen van woningen sluit aan bij hun streven om de leefbaarheid in de verschillende dorpskernen te versterken. Voor de Budelse Brouwerij biedt dit een kans om de leegstaande panden een nieuwe functie te geven.

De ondertekening van de intentieovereenkomst is slechts een eerste stap. Of de woningbouw daadwerkelijk van start gaat, hangt af van verdere afspraken, onderzoeken, procedures en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.