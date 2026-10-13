Navigatie overslaan
Ontdek

Wielrenster Nooijen klopt landgenoten en wint proloog Eneco Tour

Lieke Nooijen wint NK wielrennen: wegrace vrouwen (foto: ANP).
Lieke Nooijen wint NK wielrennen: wegrace vrouwen (foto: ANP).

Wielrenster Lieke Nooijen (25) uit Deurne heeft in Den Haag de eerste rit gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de Simac Ladies Tour. De wielrenster van Visma-Lease a Bike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3.51,73 en veroverde de eerste leiderstrui.

Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren acht seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet.

De koersdirectie wilde de mannen en vrouwen om en om laten starten, maar dat mocht niet van internationale wielerbond UCI. Daarom wisselden blokken van vrouwen en mannen elkaar af. De laatste man finisht rond 21.20 uur.

De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.