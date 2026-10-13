Yvon Jaspers stuit op weerstand van boerenorganisaties bij maken programma

Yvon Jaspers is tegengewerkt door boerenbelangenorganisaties tijdens het maken van haar documentaire 'De boer, de broer, de zus en de ziekte'. De presentatrice van het populaire programma 'Boer Zoekt Vrouw' is op zoek gegaan naar antwoorden over de ziekte van Parkinson en de mogelijke relatie met gewasbeschermingsmiddelen.

Romee van der Heijden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het onderwerp raakt de presentatrice uit Boxtel persoonlijk: haar broer Willem heeft in 2024 de diagnose Parkinson gekregen, een chronische hersenziekte. De ziekte beheerst het leven van haar en die van haar familie. "De vragen over een mogelijk verband tussen Parkinson en pesticiden laten me niet meer los", vertelt Jaspers in de eerste aflevering van de documentaire van de KRO-NCRV. Zit in een spagaat

Boeren zijn gebruikers van pesticiden. En de boerensector kent ze goed. Met haar televisieprogramma's is ze al jarenlang een boegbeeld voor boeren. Maar nu kijkt ze met een andere blik naar de sector en dat schuurt. Ze zit in een spagaat. "Ik kan dit niet meer negeren", zegt ze over de bestrijdingsmiddelen en de mogelijke gevolgen.

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) kwam ter ore dat er een documentaire in de maak was over bestrijdingsmiddelen. De NFO heeft 'in overleg met andere belangenorganisaties van boeren' vervolgens een brief verstuurd naar hun leden met het advies om niet mee te werken aan het programma. Die brief krijgt ze zelf ook in handen, zo is te zien in de aflevering. De belangenorganisaties zouden onder meer bang zijn dat informatie niet zou kloppen of dat boeren in een negatief daglicht worden gezet. In gesprek over pesticiden

In de documentaire gaat ze onder meer in gesprek met neuroloog Bas Bloem in het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen en praat ze met journalist Ton van der Ham. Hij deed jarenlang onderzoek naar pesticiden voor het onderzoeksjournalistieke televisieprogramma Zembla. Verder gaat ze langs bij boeren die te zien waren in Boer Zoekt Vrouw om te vragen naar hun kijk op de gewasbeschermingsmiddelen. Maar ze krijgt ook verschillende afwijzingen van boeren die niet met haar willen praten over het onderwerp. Onder meer uit angst voor framing, oftewel de manier waarop ze in beeld komen bij dit gevoelige onderwerp.