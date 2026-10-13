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Raam en deur van huis beschadigd na schietpartij in Waalwijk

Aangepast
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

Een raam en een deur van een huis aan de Pastoor Kuypersstraat in Waalwijk zijn dinsdagavond beschadigd geraakt na een schietpartij. Dat meldt de politie. Er is niemand gewond geraakt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie zegt dat er bij 'een van de woningen in de straat' schade is ontstaan. De raam en deur van het huis liepen volgens een woordvoerder schade op.

Waarom er schoten zijn gelost, is niet duidelijk. Er is geen schutter aangehouden.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

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