Raam en deur van huis beschadigd na schietpartij in Waalwijk

Een raam en een deur van een huis aan de Pastoor Kuypersstraat in Waalwijk zijn dinsdagavond beschadigd geraakt na een schietpartij. Dat meldt de politie. Er is niemand gewond geraakt.

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De politie zegt dat er bij 'een van de woningen in de straat' schade is ontstaan. De raam en deur van het huis liepen volgens een woordvoerder schade op.