Schoten gelost in Waalwijk: raam en deur van huis beschadigd

In een straat in Waalwijk zijn dinsdagavond schoten gelost. Bij de schietpartij in de Pastoor Kuypersstraat raakte een huis in de straat beschadigd, zo meldt de politie rond half elf 's avonds. Er is niemand gewond geraakt.

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De politie zegt dat er bij "een van de woningen in de straat" schade is ontstaan. De raam en deur van het huis liepen volgens een woordvoerder schade op.

Waarom er schoten zijn gelost, is niet duidelijk. Rond elf uur dinsdagavond was er nog niemand aangehouden. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.