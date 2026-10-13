Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Schoten gelost in Waalwijk: raam en deur van huis beschadigd

Aangepast

In een straat in Waalwijk zijn dinsdagavond schoten gelost. Bij de schietpartij in de Pastoor Kuypersstraat raakte een huis in de straat beschadigd, zo meldt de politie rond half elf 's avonds. Er is niemand gewond geraakt.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie zegt dat er bij "een van de woningen in de straat" schade is ontstaan. De raam en deur van het huis liepen volgens een woordvoerder schade op.

Waarom er schoten zijn gelost, is niet duidelijk. Rond elf uur dinsdagavond was er nog niemand aangehouden.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

  • Het huis is beschadigd door de schietpartij (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
    Het huis is beschadigd door de schietpartij (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Het huis is beschadigd door de schietpartij (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Het huis is beschadigd door de schietpartij (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Politieagenten zoeken naar kogelhulzen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Politieagenten zoeken naar kogelhulzen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Politieagenten zoeken naar kogelhulzen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Politieagenten doen onderzoek (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.