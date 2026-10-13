Man en vrouw redden zich snel uit auto nadat deze in het water belandt

Een man en vrouw wisten dinsdagavond op tijd uit hun auto te komen, nadat ze aan de Heusdenseweg in Waalwijk in het water belandden. De wagen stond bijna kopje onder, maar werd dinsdagavond niet meer uit het water gehaald.

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De bestuurder was de macht over het stuur verloren, schrijven de jeugdagenten Langstraat op Instagram. De auto reed rechtdoor de sloot in. De man en vrouw wisten zelf snel uit de auto te komen en maken het goed.

Het ambulancepersoneel heeft de twee droge overalls gegeven. Daarna zijn ze bij kennissen afgezet, waar ze zich verder konden omkleden. Er wordt woensdag gekeken hoe de auto uit het water wordt gehaald. Waarschijnlijk moeten een duiker en een takelbedrijf ingezet worden om de auto uit het water te halen.