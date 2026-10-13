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Man en vrouw weten op tijd uit auto in het water te ontsnappen in Waalwijk

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De auto staat bijna kopje onder in het water (foto: Instagram Jeugdagenten Langstraat).
De auto staat bijna kopje onder in het water (foto: Instagram Jeugdagenten Langstraat).

Een man en vrouw zijn dinsdagavond op tijd uit hun auto weten te ontsnappen, nadat deze te water was geraakt in Waalwijk. De wagen staat bijna kopje onder, maar wordt dinsdagavond niet meer uit het water gehaald.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder was de macht over het stuur verloren, schrijven de jeugdagenten Langstraat op Instagram. De man en vrouw wisten snel uit de auto te komen en maken het goed. 

Er wordt woensdag gekeken hoe de auto uit het water wordt gehaald.

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