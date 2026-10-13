Man en vrouw weten op tijd uit auto in het water te ontsnappen in Waalwijk

Een man en vrouw zijn dinsdagavond op tijd uit hun auto weten te ontsnappen, nadat deze te water was geraakt in Waalwijk. De wagen staat bijna kopje onder, maar wordt dinsdagavond niet meer uit het water gehaald.

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De bestuurder was de macht over het stuur verloren, schrijven de jeugdagenten Langstraat op Instagram. De man en vrouw wisten snel uit de auto te komen en maken het goed.

Er wordt woensdag gekeken hoe de auto uit het water wordt gehaald.