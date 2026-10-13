Inschrijving 40e Sylvesterloop geopend

Hardlopers kunnen zich inschrijven voor de jubileumeditie van de Sylvesterloop in Heeze. Het evenement vindt plaats op zondag 20 december 2026. Deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden: 7 kilometer of 15 kilometer. Het startschot klinkt om elf uur ’s ochtends bij Camping Heezerenbosch.

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Vanaf nu is de inschrijving geopend voor de 40e editie van de Sylvesterloop, een populair hardloopevenement in Heeze. Dit jaar viert de organisatie een bijzonder jubileum.

Deelnemers kunnen kiezen uit twee afstanden: een kortere route van 7 kilometer of een langere van 15 kilometer. Het startpunt is bij Camping Heezerenbosch, gelegen aan Heezerenbosch 6. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon.

Het evenement begint om elf uur ’s ochtends met het officiële startschot. De inschrijving verloopt via de website van de organisatie, waar geïnteresseerden direct hun deelname kunnen regelen.