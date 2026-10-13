Feestelijke opening vernieuwd centrum Oudenbosch

Het vernieuwde centrum van Oudenbosch wordt op woensdag 28 oktober feestelijk geopend. Van 13.00 tot 17.30 uur zijn er gratis activiteiten voor jong en oud. De haven en winkelstraten hebben een nieuwe uitstraling gekregen. De gemeente viert het resultaat samen met inwoners.

Gevonden voor jou

De haven en winkelstraten hebben een frisse en moderne look gekregen, waarmee het gebied klaar is voor de toekomst. Om dat te vieren wordt een feestelijke openingsmiddag georganiseerd.

Op woensdag 28 oktober kunnen inwoners van 13.00 tot 17.30 uur genieten van verschillende gratis activiteiten. Zo is er een midgetgolfbaan met prijzen, een zweefmolen en een treintje voor kinderen. Daarnaast worden bezoekers getrakteerd op lekkernijen.

Activiteiten in het centrum

De festiviteiten vinden plaats in en rondom de Prof. van Ginnekenstraat en bij de kop van de haven. Het doel is om het vernieuwde centrum en de lokale ondernemers op een gezellige manier onder de aandacht te brengen.

Met de feestelijke opening wil de gemeente Oudenbosch laten zien dat het centrum een plek is waar inwoners en bezoekers zich thuis voelen. De combinatie van nieuwe voorzieningen en activiteiten moet zorgen voor een frisse start.