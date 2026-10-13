Groot onderhoud in Oudenbosch en Oud Gastel

De Nattestraat in Oudenbosch en de Opperstraat in Oud Gastel krijgen groot onderhoud. De werkzaamheden beginnen donderdag 22 oktober en duren tot begin november. Verkeer wordt omgeleid en fietsers moeten rekening houden met afsluitingen.

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In opdracht van de gemeente Halderberge voert Landheer Infra onderhoudswerkzaamheden uit aan de Nattestraat en Opperstraat. Het fietspad in de Nattestraat wordt aangepakt vanaf de Lagestraat tot aan de fietsonderdoorgang N640 en bij Nattestraat 5a. Deze werkzaamheden duren van donderdag 22 oktober tot en met maandag 2 november. Het fietspad is afgesloten voor doorgaand verkeer, maar fietsers worden via de hoofdrijbaan geleid. De hoofdrijbaan zelf blijft toegankelijk.

In Oud Gastel wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Opperstraat. De straat is van donderdag 22 oktober tot en met woensdag 4 november afgesloten voor doorgaand verkeer. Verkeer wordt omgeleid en alleen bestemmingsverkeer kan de woningen en panden bereiken.

Informatie voor bewoners

Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangen bewoners een brief van de aannemer. Hierin staat meer informatie over de planning en de impact van het onderhoud.

De werkzaamheden zorgen tijdelijk voor verkeershinder in beide dorpen, maar de gemeente hoopt hiermee de kwaliteit van de wegen en fietspaden te verbeteren.