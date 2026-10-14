Auto in brand in Rijkevoort, politie onderzoekt mogelijke brandstichting

Een auto heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gestaan aan de Hoge Akker in Rijkevoort. De politie houdt rekening met brandstichting en is een onderzoek gestart.

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De brandweer kreeg rond drie uur 's nachts een melding van de autobrand. Toen de brandweerlieden aankwamen, stond de auto volledig in brand. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. De auto zou al een enige tijd op die plek geparkeerd staan.