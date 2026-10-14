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Auto in brand in Rijkevoort, politie onderzoekt mogelijke brandstichting

Aangepast
Een autobrand in Rijkevoort (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
Een autobrand in Rijkevoort (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).

Een auto heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gestaan aan de Hoge Akker in Rijkevoort. De politie houdt rekening met brandstichting en is een onderzoek gestart.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer kreeg rond drie uur 's nachts een melding van de autobrand. Toen de brandweerlieden aankwamen, stond de auto volledig in brand.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. De auto zou al een enige tijd op die plek geparkeerd staan. 

  • De auto is verloren gegaan door de brand (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
    De auto is verloren gegaan door de brand (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
  • De auto is verloren gegaan door de brand (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
  • De auto is verloren gegaan door de brand (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
  • De auto is verloren gegaan door de brand (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
  • De auto is verloren gegaan door de brand (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
  • De auto is verloren gegaan door de brand (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
  • De auto is verloren gegaan door de brand (foto: SK-Media / Persbureau Heitink).

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