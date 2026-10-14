Nauwelijks bussen in Brabant: chauffeurs staken voor betere cao

Buschauffeurs leggen woensdag het werk neer, waardoor er in Brabant nauwelijks bussen rijden. Ook machinisten en kantoorpersoneel in het streekvervoer staken. Tot kerst doen ze dat één dag per week, omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen.

Ongeveer 10 tot 15 procent van de bussen in Brabant rijdt wel, meldt Arriva op zijn website . Die vervoerder verzorgt het busvervoer in West- en Oost-Brabant. Arriva raadt reizigers aan hun reis kort voor vertrek te plannen.

‘Niets anders over’

De vakbonden willen onder meer afspraken over minder werkdruk, een ouderenregeling en een loonsverhoging. Volgens Marijn van der Gaag, bestuurder van FNV Streekvervoer, kregen de werkgevers een duidelijke kans om weer aan tafel te gaan. “Die kans pakken ze niet. Zij kiezen ervoor om vast te houden aan hun enorme pakket aan verslechteringen. Dan blijft ons niets anders over dan actievoeren”, zei hij eerder.

De cao openbaar vervoer geldt voor ongeveer 13.000 werknemers in het stads- en streekvervoer, vooral buschauffeurs. Ze werken onder meer bij Arriva, Hermes, EBS en Qbuzz. Alleen het stadsvervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam valt er niet onder. De oude cao liep eind juni af.

Volgende staking geheim

Wanneer de volgende stakingsdag is, maken de vakbonden later bekend. Zo willen ze voorkomen dat de werkgevers zich op de staking kunnen voorbereiden.