ASML groeit door AI, sommige klanten willen al bestellen voor 2030

Chipmachinemaker ASML heeft zijn omzet en winst afgelopen kwartaal weer verder opgevoerd. Daarbij is de omzetverwachting voor het hele jaar aangescherpt. Volgens topman Christophe Fouquet profiteerde de Veldhovense onderneming wederom van de almaar toenemende investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie (AI).

ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografiesystemen waarmee chipconcerns de voor AI-toepassingen benodigde chips kunnen maken. De halfgeleiders die met de machines van ASML worden gemaakt, zitten ook in tal van producten, van smartphones tot raketten.

Verwachting: zeker 44 miljard euro omzet dit jaar

Het bedrijf rekent voor heel dit jaar nu op 44 miljard tot 45 miljard euro aan omzet. In de zomer voerde ASML zijn verwachting al op naar 43 miljard tot 45 miljard euro. Afgelopen kwartaal draaide ASML een omzet van 11,7 miljard euro. Daarvan bleef 5 miljard euro winst over, meer dan twee keer zoveel als een jaar terug in de boeken ging.

"Onze klanten blijven hun prognoses voor de vraag naar apparatuur op korte en middellange termijn bij ons verhogen, vooral door hun visie op de omvang en de duur van AI-gerelateerde investeringen. Gezien hun zicht op de vraag zijn sommige klanten geïnteresseerd in het plaatsen van orders bij ons voor 2029 en zelfs 2030", laat Fouquet weten.

'Kunnen niet aan vraag van onze klanten voldoen'

Er is zelfs zoveel vraag naar apparatuur van ASML dat de capaciteit van het bedrijf eigenlijk tekortschiet. "Met zo'n goed zicht op de vraag en een orderboek dat dit jaar elk kwartaal verder aan momentum wint, verwachten we nu dat ons aanbod, zoals dat nu is gepland voor zowel 2027 als 2028, niet volledig aan de vraag van onze klanten zal voldoen", geeft de topman aan. "Daarom onderzoeken we hoe we de capaciteit voor 2028 kunnen verhogen, bovenop de eerder aangekondigde stijging van 30 procent."