ASML profiteert van AI-investeringen en scherpt verwachtingen aan

ASML heeft afgelopen kwartaal opnieuw meer omzet en winst gehaald. Volgens topman Christophe Fouquet profiteert het bedrijf uit Veldhoven van de almaar groeiende investeringen van techbedrijven in kunstmatige intelligentie (AI). Ook scherpt de chipmachinemaker de omzetverwachting voor dit jaar aan.

ASML is wereldwijd de enige fabrikant van zeer geavanceerde lithografiesystemen. Met die machines maken chipbedrijven de chips die nodig zijn voor AI.

Verwachting: zeker 44 miljard euro omzet dit jaar

Het bedrijf rekent voor heel dit jaar nu op 44 miljard tot 45 miljard euro omzet. In de zomer verhoogde ASML de verwachting al naar 43 miljard tot 45 miljard euro. De ondergrens gaat dus omhoog.

Volgens Fouquet blijven klanten hun verwachtingen voor de vraag naar machines verhogen, op korte en middellange termijn. Dat komt vooral doordat ze verwachten dat de investeringen in AI groot zijn en lang blijven duren. Sommige klanten willen daardoor al orders plaatsen voor 2029 en zelfs 2030, zegt Fouquet.