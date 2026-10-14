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Yvon Jaspers heeft problemen met gehoor en evenwicht
Yvon Jaspers heeft sinds enkele weken problemen met haar gehoor en evenwicht. De presentatrice wacht op een operatie en is daardoor “voorlopig uitgeschakeld”, laat ze weten op Instagram.
Daardoor kon de presentatrice uit Boxtel dinsdag niet aanschuiven in het programma Eva om te vertellen over haar nieuwe documentaire De boer, de broer, de zus en de ziekte. “Wat was ik er graag zelf bij geweest”, schrijft Jaspers.
Ze heeft naar eigen zeggen “een heel vervelende issue” met haar gehoor en evenwicht. Haar samenvatting: “Heel shit.”
Pesticiden en parkinson
In de tweedelige documentaire onderzoekt Jaspers of er een verband is tussen pesticiden en de ziekte van Parkinson. Haar jongere broer kreeg die diagnose in 2024, toen hij 40 was.
Voor de documentaire praat Jaspers onder anderen met artsen, onderzoekers, boeren en haar eigen familie.
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