Yvon Jaspers heeft problemen met gehoor en evenwicht

Yvon Jaspers heeft sinds enkele weken problemen met haar gehoor en evenwicht. De presentatrice wacht op een operatie en is daardoor “voorlopig uitgeschakeld”, laat ze weten op Instagram.

Bert van Doorn Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Daardoor kon de presentatrice uit Boxtel dinsdag niet aanschuiven in het programma Eva om te vertellen over haar nieuwe documentaire De boer, de broer, de zus en de ziekte. “Wat was ik er graag zelf bij geweest”, schrijft Jaspers.