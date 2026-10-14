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Vier auto's botsen op de A27 bij Nieuwendijk

Aangepast
Vier auto's botsen op elkaar op de A27 bij Nieuwendijk (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).
Vier auto's botsen op elkaar op de A27 bij Nieuwendijk (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie/X).

Vier auto's zijn woensdagochtend op elkaar gebotst op de A27 bij Nieuwendijk. Richting Gorinchem leverde dat flink wat extra reistijd op.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. De vier voertuigen zijn allemaal meegenomen door een bergingsbedrijf.

Er werden twee rijstroken gesloten. Verkeer op de weg richting het noorden moest daarom rekening met drie kwartier extra reistijd. Rond acht uur 's ochtends nam die extra reistijd weer flink af. 

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