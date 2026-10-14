Wethouder bezoekt bewoners van Mauritsstaete

Wethouder Albert Smit heeft bewoners van Mauritsstaete bezocht in Geertruidenberg. Het bezoek maakte deel uit van een campagne waarbij het nieuwe college op een persoonlijke manier kennismaakt met inwoners. Bewoners deelden verhalen over hun leven in de gemeente en blikten terug op bijzondere herinneringen. Het college blijft de komende tijd op andere plekken kennismaken met inwoners.

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Het bezoek aan Mauritsstaete stond in het teken van het delen van herinneringen aan Geertruidenberg. Wethouder Albert Smit ging in gesprek met bewoners over hun favoriete plekken en bijzondere momenten die ze hebben meegemaakt in de gemeente. De verhalen gaven een inkijkje in het leven en de geschiedenis van de inwoners.

Persoonlijke benadering

Het bezoek is onderdeel van de campagne ‘Maak kennis met het nieuwe college. Zeg alvast hallo!’. Met deze campagne wil het nieuwe college op een persoonlijke manier in contact komen met de inwoners van de gemeente Geertruidenberg. Het horen van levensverhalen en ervaringen wordt gezien als een waardevolle manier om een band op te bouwen.

De wethouder kijkt met plezier terug op zijn bezoek aan Mauritsstaete. Hij benadrukte dat de verhalen van de bewoners een belangrijk inzicht geven in wat voor de gemeente behouden moet blijven. De campagne loopt nog door en het college zal op andere locaties in de gemeente verder kennismaken met inwoners.