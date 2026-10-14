Geertruidenberg verhoogt budget voor startersleningen

De gemeente Geertruidenberg heeft het budget voor startersleningen met 500.000 euro verhoogd. Deze lening, bedoeld voor het kopen van een eerste woning, kan maximaal 30.000 euro bedragen. In een nieuwe verordening zijn regels aangescherpt om het budget beter te benutten.

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Starters die moeite hebben om een woning te kopen, kunnen in Geertruidenberg een extra steuntje in de rug krijgen. De gemeente biedt een starterslening aan die kan helpen het verschil te overbruggen tussen de koopprijs en het bedrag dat de bank wil lenen. Dankzij een verhoging van het budget is het nu mogelijk om meer leningen te verstrekken.

De gemeenteraad besloot in september om het budget met een half miljoen euro te verhogen. Hiermee wil Geertruidenberg voorkomen dat het geld voor deze leningen in 2026 opraakt. Starters kunnen maximaal 30.000 euro lenen via deze regeling.

Strengere regels vastgesteld

Op 24 september heeft de gemeenteraad een nieuwe verordening vastgesteld. Hierin staat dat de lening niet meer gecombineerd mag worden met koop- en erfpachtconstructies, zoals Koopstart en Koopgarant. Volgens de gemeente komt het beschikbare geld zo beter terecht bij de mensen die het echt nodig hebben.

Wie een starterslening wil aanvragen, moet rekening houden met deze nieuwe regels. In de verordening staat uitgewerkt welke constructies precies niet meer toegestaan zijn. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente Geertruidenberg.