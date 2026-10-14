9 dagen werkzaamheden A59 bij Hooipolder

Van vrijdagavond 16 oktober tot maandagochtend 26 oktober is de A59 bij knooppunt Hooipolder volledig afgesloten. Werkzaamheden aan het asfalt, verkeerslichten en de indeling van de rijstroken zorgen voor negen dagen hinder. Het verkeer wordt omgeleid via alternatieve routes.

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Bij knooppunt Hooipolder wordt de rijstrookindeling aangepast. Er komt een extra rijstrook voor doorgaand verkeer vanuit ’s-Hertogenbosch en een aparte invoegstrook voor verkeer uit Utrecht richting ’s-Hertogenbosch. Hierdoor hoeven deze verkeersstromen niet langer op elkaar te wachten.

Nieuw asfalt en rijstroken

De A59 en de op- en afritten krijgen volledig nieuw asfalt. Ook worden nieuwe rijstroken aangelegd. De werkzaamheden starten vrijdagavond 16 oktober met het verwijderen van vangrail en barriers. Daarna wordt het bestaande asfalt tot aan de fundering weggefreesd en gebroken. Deze fase duurt tot maandagavond 19 oktober.

Afsluitingen en hinder

De A59 is van vrijdag 16 oktober 21.00 uur tot maandag 26 oktober 05.00 uur in beide richtingen afgesloten tussen Waalwijk en Oosterhout. Ook de op- en afritten van knooppunt Hooipolder en delen van knooppunt Zonzeel zijn dicht. Alleen de verbindingsboog van de A59 naar de A27 richting Utrecht blijft open.

Omwonenden kunnen hinder ervaren door het nachtelijke werk en het gebruik van grote machines. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd van 30 tot 60 minuten. Openbaar vervoer ondervindt geen hinder.

Omleidingsroutes

Verkeer wordt omgeleid via de A16, A58, N65 en A65. Lokaal verkeer kan via afrit Tilburg-Noord naar de N261 of via afrit Heusden naar de N267 rijden. Voor bestemmingen in Altena zijn er routes beschikbaar via alternatieve wegen.