Heusden onderzoekt duurzame energie bij Vught

De gemeente Heusden onderzoekt waar en hoe duurzame energie grootschalig kan worden opgewekt. Bewoners van Vught, vooral uit Cromvoirt, worden ook betrokken vanwege de nabijheid van de zoekgebieden.

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Heusden wil weten hoe duurzame energie in de toekomst grootschalig kan worden opgewekt en opgeslagen binnen haar grondgebied. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de plaatsing van windturbines. De gemeente vraagt inwoners en omwonenden om hierover hun mening te geven.

Omdat enkele zoekgebieden dicht bij de grens met Vught liggen, worden ook inwoners van Vught uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Dit geldt vooral voor bewoners van Cromvoirt, dat direct grenst aan Heusden.

De gemeente Vught heeft eerder al een zienswijze ingediend over de plannen van Heusden. Hierin geeft Vught haar visie op de mogelijke impact van de duurzame energieopwekking in de nabijgelegen gebieden. Het onderzoek van Heusden richt zich op het vinden van geschikte locaties en het betrekken van omwonenden bij de besluitvorming.