Elvie maanden vermist nadat ze in container kroop: nu is ze weer thuis

Na drie maanden en tien dagen is boskat Elvie sinds maandagavond weer thuis. Haar baasje, Jolanda de Weert uit Son, had niet meer verwacht haar vierjarige Noorse boskat ooit nog terug te zien, nadat het beestje op straat in een bouwcontainer kroop vlak voor deze werd opgehaald.

Florence van der Molen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Elvie kroop begin juli tijdens renovatiewerkzaamheden in de Peellaan in de bouwcontainer. Toen die container werd opgehaald en naar recyclingbedrijf Van Hoof in Heeze werd gebracht, sprong de kat daar uit de container. En sindsdien ontbrak elk spoor van haar. Jolanda deed er alles aan om Elvie terug te vinden. Ze zocht op verschillende plekken en plaatste oproepjes op Facebook en bij de dierenarts. Ook deed ze een melding bij dierenplatform Amivedi en schakelde ze Omroep Brabant in. De onzekerheid viel haar zwaar. "Als ik hoor dat ze is doodgereden, weet ik tenminste íéts", zei ze.

Elvie met haar broertje Kinkie (foto: Jolanda de Weert).

Langzaam verloor Jolanda de hoop dat ze haar kat ooit nog levend zou terugzien. "Ik dacht: dit gaat nooit meer lukken." Tot dinsdagavond, kwart voor tien. Ze kreeg een telefoontje van drie vrouwen van hockeyclub Heeze. Zij dachten Elvie te hebben herkend van foto's die ze bij Omroep Brabant en in kranten hadden gezien.

"Ik riep haar en ze kwam meteen naar de telefoon."

De vrouwen stuurden Jolanda foto's van de kat. En om zeker te weten dat het om Elvie ging, ging ze met hen videobellen. Tijdens het gesprek lieten de drie de kat zien. "Ik zag meteen dat zij het was", vertelt Jolanda. "Haar staart staat opvallend hoog op haar rug." Ook herkende Elvie de stem van Jolanda: "Ik riep haar en ze kwam meteen naar de telefoon."

Kat Elvie was vermist nadat ze per ongeluk meereed met een container (foto: Jolanda de Graaf).

Jolanda stapte meteen in de auto en reed naar de hockeyclub in Heeze. Die ligt op nog geen honderd meter van de plek waar Elvie in juli verdween. "Ze was het écht. En ze herkende me meteen", vertelt ze. "Ik pakte haar op en daarna kwam ze steeds tegen me aan staan." Jolanda had een reismandje meegenomen, al was Elvie er niet blij mee dat ze daar weer in moest. Eenmaal thuis snuffelde haar broertje Kinkie en de hond meteen aan haar: "Zo van: waar heb jij uitgehangen?"

"Ze heeft de hele nacht om eten gemiauwd."