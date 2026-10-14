Subsidieregeling voor politieke partijen in Land van Cuijk vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld. Deze is bedoeld om de gemeentelijke democratie te ondersteunen en de transparantie van lokale politieke partijen te verbeteren. De regeling geldt vanaf 1 juli 2026 en loopt tot en met 30 juni 2027.

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De subsidie is uitsluitend beschikbaar voor politieke partijen met zetels in de gemeenteraad van Land van Cuijk. Activiteiten die in aanmerking komen zijn onder andere scholing, informatievoorziening en verkiezingscampagnes. De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan het aantal zetels dat een partij heeft en bedraagt 742 euro per zetel.

Politieke partijen moeten transparant zijn over hun organisatie en financiële administratie. Zo moeten statuten, financiële verslagen en activiteitenverslagen openbaar worden gemaakt. Deze subsidieregeling werkt terug tot 1 juli 2026 en is vastgesteld op 6 oktober 2026.