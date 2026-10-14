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Herstelbesluit voor bedrijventerrein Cereslaan-West in Heesch

De gemeente Bernheze heeft op 1 oktober een herstelbesluit vastgesteld voor het bestemmingsplan ‘Cereslaan-West’. Dit plan maakt de realisatie van een bedrijventerrein in Heesch mogelijk.

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Het herstelbesluit is genomen na een tussenuitspraak van de Raad van State. Het plan omvat zowel de aanleg als uitbreiding van het bedrijventerrein. Vanaf 15 oktober ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Heesch. Het plan is ook digitaal beschikbaar via een speciale website.

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