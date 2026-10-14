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16 bomen mogen gekapt worden in Bernheze

Het college van Bernheze heeft toestemming gegeven voor het kappen van 16 bomen in het buitengebied. De vergunning is op 6 oktober verstuurd.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning waarmee de bomen verwijderd mogen worden. Inwoners kunnen de documenten digitaal bekijken of op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. Het gemeentehuis is zes weken lang tijdens openingstijden beschikbaar.

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