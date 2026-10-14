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Oude Veghelsedijk in Vorstenbosch krijgt woonbestemming
De gemeente Bernheze heeft het omgevingsplan aangepast voor de Oude Veghelsedijk in Vorstenbosch. Het gebied mag voortaan worden gebruikt als woonlocatie, in plaats van een tuincentrum of hoveniersbedrijf.
Het aangepaste omgevingsplan is definitief vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het plan, bekend als ‘TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22e’, ligt zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Heesch. Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn.
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