Halderberge start campagne tegen illegaal vuurwerk

Meld Misdaad Anoniem en de gemeente Halderberge voeren actie tegen illegaal vuurwerk. Ze willen inwoners bewust maken van de gevaren en hen aansporen verdachte handel en opslag te melden. Illegaal vuurwerk wordt vaak opgeslagen in woonwijken, wat risico’s oplevert voor de omgeving.

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In Halderberge worden nu al meldingen ontvangen over afgestoken vuurwerk, terwijl de jaarwisseling nog moet komen. De gemeente maakt zich zorgen over illegaal vuurwerk dat soms midden in woonwijken wordt opgeslagen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor omwonenden.

De campagne heeft als doel inwoners te helpen bij het herkennen van signalen van illegale vuurwerkhandel. Denk aan grote hoeveelheden dozen die worden in- en uitgeladen, veel korte bezoeken aan een woning, garage of loods, of vermoedens van grote opslag. Zulke signalen kunnen cruciaal zijn voor politie en gemeente.

Risico’s van illegaal vuurwerk

Het opslaan van vuurwerk in woningen of garages brengt grote risico’s met zich mee. Bij een ongeluk kan de schade enorm zijn. De gemeente benadrukt dat meerdere meldingen samen belangrijke informatie kunnen opleveren om strafbare situaties aan te pakken.

Voor wie liever anoniem blijft, is er Meld Misdaad Anoniem. Dit meldpunt werkt onafhankelijk van de politie en garandeert dat de identiteit van de melder beschermd blijft.

De campagne loopt de komende maanden en richt zich op het informeren van inwoners over de gevaren, het herkennen van verdachte situaties en het melden daarvan. Meldingen kunnen telefonisch worden gedaan via 0800 7000 of online via Meld Misdaad Anoniem.