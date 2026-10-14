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Uitslag quizavond in Sterksel bekend

Aangepast

De uitslag van de quizavond in Sterksel is bekend. Het evenement heeft veel enthousiasme en creativiteit in het dorp naar boven gebracht. De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie en heeft de datum voor de volgende quizavond al vastgesteld.

Gevonden voor jou

De organisatie spreekt van een succesvolle editie en benadrukt dat het evenement met veel plezier is georganiseerd. 

Volgende editie gepland
De datum voor de volgende editie is al bekend: zaterdag 14 oktober 2028. De organisatie nodigt iedereen alvast uit om deze datum in hun agenda te noteren.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Sterksel.nu

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