Acties in Laarbeek zetten veiligheid in de spotlights

In Laarbeek stonden de afgelopen weken diverse acties in het teken van veiligheid. Met een nep-drugsdumping, een lokbus en een boerenlunch werd inwoners duidelijk gemaakt dat alertheid en samenwerking cruciaal zijn voor een veilige buurt.

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De gemeente Laarbeek heeft afgelopen maand diverse initiatieven georganiseerd om het onderwerp veiligheid onder de aandacht te brengen. Zo werden blauwe vaten in de natuur geplaatst, als voorbeeld van een nep-drugsdumping. Hoewel het om een nagebootste situatie ging, benadrukte de gemeente de schade die een echte dumping kan veroorzaken. Chemisch afval kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu.

Daarnaast stond er op verschillende plekken in de gemeente een ‘lokbus’, een busje dat eruitzag alsof het onbeheerd was achtergelaten. Dit wekte de nieuwsgierigheid van inwoners op en leidde tot 209 gescande QR-codes en 95 meldingen. De gemeente en politie ontvingen ook telefoontjes van bezorgde inwoners. Volgens burgemeester Lianne van der Aa toont dit aan dat inwoners alert zijn en actief bijdragen aan de veiligheid in de buurt.

Aandacht voor het buitengebied

Het buitengebied van Laarbeek kreeg extra aandacht vanwege de kwetsbaarheid voor criminaliteit. Tijdens een speciale boerenlunch gingen boeren en tuinders in gesprek met experts over veiligheid. Daarbij ontvingen inwoners van het buitengebied een informatiepakket met onder meer een meldkaart en een persoonlijke brief van de burgemeester. Dit moet hen helpen verdachte situaties beter te herkennen en te melden.

Peelland Interventieteam speelt rol

Ook het Peelland Interventieteam (PIT) draagt bij aan de veiligheid in Laarbeek. Zij voeren controles uit op basis van meldingen en verdachte situaties. De resultaten van het PIT in 2025 zijn terug te vinden op de website van de gemeente.

De gemeente benadrukt dat meldingen van inwoners van groot belang zijn. Burgemeester Van der Aa noemt hen ‘de ogen en oren van de buurt’ en onderstreept dat alle meldingen serieus worden genomen. Samenwerking blijft volgens haar essentieel om de veiligheid in Laarbeek te waarborgen.